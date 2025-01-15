ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Командование боевиков поразили точным ракетным ударом.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по штабу группировки украинской армии, расположенной в городе Сумы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, в момент удара на территории штаба находился командный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), который руководил операцией по вторжению в Курскую область.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что утром 15 января был нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара была успешно достигнута, все назначенные объекты были поражены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из украинского плена вернулись 25 российских военных.