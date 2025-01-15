«Осознали суперсилу»: Самойлова поделилась переменами в семье

Фото: www.globallookpress.com/Belkin_Aleksey

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Звездные родители ощутили облегчение благодаря переменам.

Дети рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой сплотились. Об этом инфлюенсер рассказала в своем блоге в сети.

«Дети как-то резко поняли, что они один за всех, и все за одного, и осознали суперсилу семьи», — отметила Самойлова.

Это понимание укрепило их взаимные связи и создало атмосферу сотрудничества и поддержки. Оксана подчеркивает, что такое единство делает семью еще более крепкой и счастливой. Наблюдать, как дети вместе справляются с трудностями и поддерживают друг друга, для блогера очень трогательно. Она уверена, что это чувство сплоченности является важной основой для их будущих отношений.

Оксана Самойлова также подчеркнула, что благодаря новому этапу взаимоотношений между детьми, она и Джиган стали ощущать значительное облегчение. Теперь родителям не нужно тратить силы на постоянные конфликты и недоразумения между ребятишками. Это новое осознание единства и поддержки среди детей позволило создать более гармоничную атмосферу в семье, где все могут сосредоточиться на позитивных моментах и совместных радостных событиях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Оксана Самойлова устроила жесткий розыгрыш Джигану.