Новый роман Давы: певец больше не скрывает отношения с Мари Краймбрери

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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После долгих попыток скрыть свои чувства, Давид Манукян поделился моментами счастья с новой избранницей, чем вызвал бурю обсуждений в сети.

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, певец Дава, наконец-то решился на откровенность и продемонстрировал свою новую любовь — 32-летнюю артистку Мари Краймбрери.

текст. Instagram*/dava_m

Исполнитель больше не скрывает своих чувства к Мари. В своем Instagram* он опубликовал фото с отдыха, на котором спутница прикрывает ему лицо рукой. Хотя артист старательно скрывает ее личность, поклонники уже заметили, что у «таинственной» дамы маникюр в нежно-розовых тонах, который совпадает с маникюром Мари, выложенным в ее личном блоге.

Слухи о романе музыканта с Краймбрери ходят уже около трех лет, и, похоже, их отношения становятся более серьезными. В сети активно обсуждают вероятность того, что Дава сделал своей избраннице предложение.

Напомним, что до этого Давид встречался с Ольгой Бузовой, но пара рассталась в 2021 году. Артистка не раз делилась своими переживаниями по поводу разрыва и обвиняла Даву в неподобающем поведении. Теперь же, похоже, он нашел свое счастье с новой любовью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дава обратился к заклятому врагу Ольги Бузовой.

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