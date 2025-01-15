Путин: защита памяти о ВОВ должна быть основана на документах

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Архивные данные помогут ярко показать роль Красной армии.

Все выпускаемые материалы о ВОВ должны быть основаны на архивных документах. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«От многих ведомств, учреждений поступают предложения использовать находящиеся в их распоряжении архивные документы. Конечно! Все, что мы делаем в этой сфере, должно быть основано на документах», — сообщил Путин.

Президент РФ отметил, что архивные данные являются важным инструментом для объективного отражения событий и подвигов, произошедших во время Великой Отечественной войны. Эти материалы способны не только запечатлеть историческую реальность, но и ярко показать героизм солдат, мужество и стойкость народа, который встал на защиту своей родины в самые трудные времена.

Использование архивных документов, свидетельств и воспоминаний участников войны позволяет глубже понять значимость произошедшего и роль Красной армии в достижении победы. Через эти ценные источники информации мы можем восстановить истинную картину событий, которые формировали нашу историю.

Такой подход имеет огромное значение не только для увековечения памяти о героях войны, но и для воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения к истории своей страны. Важно передать будущим поколениям не только факты, но и эмоции, переживания и мужество тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу. Это поможет сохранить историческую правду и укрепить связь нынешних и будущих поколений с теми, кто стоял на защите нашей свободы и независимости.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ.