«Будто в заложниках»: застрявшая на судне в Антарктиде россиянка рассказала о неисправном корабле

Фото, видео: 5-tv.ru

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Туристы находятся на борту уже шесть дней, и им не дают завершить неудавшуюся экспедицию.

Участников экспедиции в Антарктиду посадили на неисправное судно и сегодня держат взаперти. Об этом рассказала застрявшая на корабле россиянка Карина Росс в беседе с 5-tv.ru.

Пассажиры забронировали тур от компании Quark Expeditions на восемь дней. На самолете их доставили через пролив Дрейка в Антарктику на остров Кинг-Джордж. Полет длился два часа. Рейс задержали на два дня в связи с «непогодными условиями», хотя, по словам Росс, светило ясное солнце.

«Как только мы сели на корабль, нас проинформировали, что не работают навигация на корабле и мы не можем никуда идти», — сказала девушка.

Уже шестой день корабль стоит на якоре в лагуне. За это время капитан лишь один раз спустился к туристам. Он сообщил, что экипаж не может найти неисправность, и инженер пытается решить эту проблему удаленно. При этом отправить участников неудавшейся экспедиции компания отказывается. И это даже при условии, что до конца тура осталось два дня.

«Мы стоим в лагуне, к нам не спускается команда и ничего не объясняют, мы как будто в заложниках. 120 человек, половина — американцы, другая половина — китайцы, из россиян только я одна», — добавила собеседница.

Инженер должен прибыть на корабль позднее 15 января. Также завтра планируется доставить на судно еще одну группу туристов. Им сказали, что борт исправен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что устроившая голодовку из-за сорванного тура в Антарктику россиянка Наталья Литвинова договорилась с компанией Swan Hellenic, организовавшей поездку. Трое граждан РФ выступили с протестом из-за отсутствия полной компенсации. Путешественники должны были добраться до Антарктиды, но поломки двигателя помешали их планам.

По мнению некоторых россиян, о ней организаторы узнали еще в пункте отправления лайнера, но решили не отменять путешествие, так как рейс был перегонным. Компания заявила, что готова возместить лишь 50% от стоимости, хотя путевка стоила больше миллиона рублей.