Опасный пар: может ли курение вейпов стать причиной появления пятен во рту

Стоматолог Бирюков: вейпы могут привести к мелатоническим пятнам во рту

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Стоматолог рассказал, когда стоит срочно обратиться к врачу.

Курение вейпов может привести к появлению мелатонических пятен на небе. Об этом рассказал врач стоматолог-ортопед Роман Бирюков рассказал в беседе с aif.ru.

Эти пятна представляют собой пигментные образования, которые появляются на слизистой оболочке полости рта. Обычно такие образования не вызывают никаких симптомов, но в некоторых случаях можно наблюдать зуд или дискомфорт.

По словам специалиста, такие пятна могут возникнуть из-за генетической расположенности, а также из-за частого воздействия раздражающих факторов слизистую оболочку полости рта. Это может быть, например, травма, курение или даже употребление горячей или острой пищи.

Также одной из причин появления мелатонических пятен является гормональный сбой в организме, прием определенных лекарств или же воспалительные заболевания полости рта.

Если причину появления этих пятен установить не получается, то такие пятна называют идиопатическими.

Стоит отметить, пока что научные исследования не подтверждают полностью связь между вейпами и пигментными пятнами во рту. Предполагается, что такой эффект получается из-за химических веществ в электронных сигаретах, которые оказывают токсичное воздействие и провоцируют воспаления.

Обычно подобные образования не несут угрозы для жизни, но в некоторых случаях они могут быть симптомом опасного заболевания, отмечает Бирюков. Например, рака кожи — меланомы.

Обращаться к стоматологу или дерматологу рекомендуется, если эти пятна выпуклые, быстро увеличиваются, болят и меняют цвет.

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