Усилия приведут к успеху: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 января

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 20 по 26 января 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя с огромным потенциалом — практически каждый день годится для начала новых проектов и насыщенной деятельности.

Особенное внимание обратите на понедельник и вторник — прекрасные дни для начала большинства проектов. А вот в воскресенье лучше отдохнуть и набраться сил.

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Понедельник, 20 января 2025 года

День Земляного быка



5-tv.ru

День отлично подойдет для всех видов строительных и земляных работ, несмотря на наличие негативной звезды Красный охват и статуса дня пустоты.

Также день благоприятен для всех видов активной предпринимательской и личной деятельности — открытия бизнеса, свадьбы, путешествия, переезда в новый дом.

Хорошо в такой день обращаться за медицинской помощью, планировать, начинать обучение. Да и для романтики этот день хорош! Как говорил один мудрый высокопоставленный современник, «главное в жизни — любовь».

Совет книги перемен: не давайте событиям увлечь и запутать себя. Если вы освободитесь от пустых страстей, суетности и тщеславия, то сможете действовать непринужденно и уверенно.

Вторник, 21 января 2025 года

День Стального тигра



5-tv.ru

День получает поддержку ярких, мощных звезд, в первую очередь, звезды огня (Марса), которая отлично просматривается в эти дни на ночном небе.

Марсу на помощь приходят звезды добродетели — добродетель неба и добродетель месяца. Целая плеяда счастливых звезд обеспечивает нас поддержкой энергий дня.

Сегодня прекрасно отправляться в путешествие, начинать реконструкцию и ремонтные работы, играть свадьбу, переезжать в новый дом, отправляться в путешествие.

Хорошо в такой день приводить все в порядок, очищать пространство и мысли от лишнего, освобождать место для чего-то нового в жизни.

Структура дня Фу Йин может внести определенного рода тягучесть в энергии дня. Тем не менее все начатое сегодня будет иметь счастливое и плодотворное завершение.

Совет книги перемен: ваши усилия приведут к успеху, если вы накопите достаточно сил, чтобы не останавливаться на полпути. Сделайте осознанное усилие.

Среда, 22 января 2025 года

День Золотого кролика



5-tv.ru

День освещается звездой небесного богатства, поэтому годится для земляных работ, заключения брачного союза, подписания контрактов, сбора долгов, инвестирования, открытия проектов.

Структура гораздо более сдержанная, чем у предыдущих дней. Она считается одной из не самых благоприятных, белый тигр приходит в бешенство, сулит транспортные аварии, возможные проблемы в путешествиях. В решении проблем следует проявить изобретательность и изворотливость.

Совет книги перемен: будьте искренни, правдивы и достойны доверия. Очистите сердце от алчности, страха и низменных желаний, чтобы стал слышен истинный голос.

Четверг, 23 января 2025 года

День Водного дракона



5-tv.ru

День получает хорошие звезды и подойдет для путешествий, свадеб, переездов и открытия бизнеса. Он обретает структуру «Венера ловит змею» — это дает трудности, пустую трату сил. Надежда на то, что все получится есть, но дела могут идти с трудом.

Совет книги перемен: сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт. Будьте твердым и настойчивым. Это великое время, которое принесет щедрые плоды.

Пятница, 24 января 2025 года

День Водной змеи



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Несмотря на наличие счастливой звезды небесного счастья, здесь оказывается крайне нежелательная и сильная негативная звезда небесной печати, которая указывает на бюрократические препятствия.

Поэтому земляные работы в такой день пойдут хорошо, а вот в остальном лучше заниматься рутиной. Структура дня вносит дополнительные внезапные и неожиданные вводные в общее течение энергий. Будьте готовы реагировать оперативно.

Совет книги перемен: пусть скрытое станет явным. Смело преодолевайте препятствия. Помогайте тем, кто стоит ниже вас.

Суббота, 25 января 2025 года

День Деревянной лошади



5-tv.ru

Суббота является хорошим днем и дает надежду на благоприятное завершение начатых дел. Есть риск ошибок, недопонимания и травмы, поэтому действия лучше тщательнее продумывать. В такой день можно проводить встречи, планировать, подписывать контракты.

Совет книги перемен: вы выдержите испытание. Если ваше желание скромно и разумно, оно точно исполнится.

Воскресенье, 26 января 2025 года

День Деревянной козы



5-tv.ru

Ша ци, или негативная энергия, доминирует над этим днем, делая его неприменимым для большинства дел. К тому же он противоречит энергиям месяца, обрекая дела, начатые сегодня, на бессмысленное и неуспешное завершение.

В такой день лучше отдохнуть, набраться духу и сэкономить свою энергию. А структура «Благородный помогает Нефритовой деве» будет всячески этому способствовать.

Совет книги перемен: оставайтесь на месте и проясните ваши понятия о правильном и неправильном. Общайтесь, трудитесь ради общего блага. Колодец питает всех жаждущих и не истощается.

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