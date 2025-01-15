«Нет сил на секс»: Прохор Шаляпин о романе Natan и Лерчек

Шаляпин считает, что в шоу о выживании нет сил даже на секс

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Знаменитость и сам бывал на реалити о выживании, поэтому знает, о чем говорит.

Музыкант и любитель дам постарше Прохор Шаляпин считает, что на популярном шоу о выживании в Африке не хватает сил ни на что, тем более на интрижку. Так он прокомментировал секс-скандал вокруг женатого певца Natan и блогера Лерчек, которые закрутили на шоу роман.

Звезда соцсетей сам бывал на данном реалити. И после всех испытаний был голоден и изможден настолько, что у него не было сил даже встать.

«Я вообще в шоке. Где они там мутили? Там сил нет вообще ни на что! Я был в Африке тоже, там действительно не кормят. Я лежу на этой кровати, и там: „Прохор, конкурсы!“ А я: „Какой конкурс? У меня сил нет, голова кружится. Какой еще конкурс? Дайте полежать!“ И тут они замутили. Там, извини, вообще о сексе нет… Нет никаких сил на это!» — рассказал Шаляпин на шоу модели Марии Миногаровой.

Певец Natan попал в скандал после участия в шоу о выживании звезд. Там его застали во время страстного поцелуя с блогером Лерчек (Валерия Чекалина), а позднее и с певицей Бьянкой. У музыканта есть жена и двое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шаляпин отметил, что может влюбиться и в уборщицу.