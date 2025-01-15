Фото, видео: пресс-служба Народного фронта; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жители Горняка, Украинска и Галицыновки получили от волонтеров продукты, гигиенические средства, а также генераторы.

Волонтеры Народного фронта доставили гуманитарную помощь мирному населению городов Горняк и Украинск, а также села Галицыновка в Донецкой народной республике (ДНР). Эти населенные пункты освободили российские военнослужащие. О работе волонтеров рассказала пресс-служба Народного фронта.

Так, в Горняк и Украинск волонтеры привезли 120 продуктовых наборов и два бензиновых генератора. Местные жители заняты ремонтом домов, восстановлением привычной жизни и домашним хозяйством.

«Ремонтируем сарай для хранения угля, потихонечку все тут восстановим, справимся», — сказал житель Горняка Александр.

В село Галицыновка волонтеры доставили 40 продуктовых наборов и три бензиновых генератора. При этом местные жители пожаловались на проблемы с водой и медикаментами. Дома в населенном пункте сильно пострадали во время боевых действий, но сельчане не сдаются — они утепляют свои жилища и ремонтируют их.

«Нам говорили, едьте на Украину, если б я хотела на Украину, я бы давно уже уехала», — поделилась жительница Галицыновки Любовь.

Галицыновка была взята под контроль ВС РФ в сентябре 2024 года. В том же месяце удалось освободить и населенный пункт Украинск. Город Горняк российские бойцы зачистили от ВСУ в октябре 2024 года.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ успешно наступают на краснолиманском направлении. С освобождением Тернов наш фронт получил здесь новый импульс.