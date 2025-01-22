«Он меня обманул и исчез»: к чему приводит безумная любовь

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Нездоровые отношения — проблема, актуальная на все времена. Но как избежать подобного?

Каждый так или иначе сталкивался с «сумасшедшей» любовью и чаще всего она приводит к большим потерям для того партнера, кто жертвовал своими интересами ради другого человека. Так, как же избежать созависимых отношений, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге со звездами на премьере фильма «Четыре четверти».

В кинокартине повествуется о школьнице Маше, которая, забыв о своих грандиозных планах, влюбляется в своего одноклассника Женьку, и слепо идет за ним и его мечтами. Казалось бы, красивая история любви — ничего необычного. Но режиссер рассказала, что хотела отразить актуальную проблему отношений — рано или поздно кто-то из партнеров теряется в другом.

«Она любила его больше, чем он. Она потерялась в нем, ей не нужно было ничего, что раньше было для нее важно. Эта история не о том, как делать не нужно, эта история обо всех нас. Вы все узнаете себя», — отметила Евгения Тирдатова.

По мнению певца Ильи Гурова, мы все периодами проваливаемся в бездну созависимых отношений, но главное — не уходить в омут с головой.

«Так нельзя делать, потому что ты теряешь себя в другом человеке. Потому что это не любовь изначально, это просто использование одним человеком другого — это созависимые отношения. Если ты должен чем-то жертвовать, то зачем такие отношения нужны?» — делится мыслями певец Илья Гуров.

Сам артист вспомнил свою первую школьную любовь. Ностальгия даже подтолкнула его на поиски той девушки. Чего не скажешь о телеведущей и блогере Таши Белой, которая с разочарованием вспоминает свою безумную любовь. Она рассказала, что столкнулась с манипулятором, который ограничивал ее. Все бы ничего, но мужчина из прошлого в конечном итоге обманул ее и пропал.

«Дело в том, что человек сначала дал мне вдохновение, чтобы я занялась своей карьерой и, когда я влюбилась очень сильно, он это почувствовал — человек просто подставил, использовал и исчез», — рассказала телеведущая.

По словам блогера, эта ситуация научила ее не отдаваться мужчине полностью и ставить свой комфорт выше «прихотей» другого. Телеведущую как никто другой понял бы дизайнер Артем Терентьев, который убежден, что любые созависимые отношения приводят к печальному финалу.

«Это было в моей жизни, но к большому сожалению это закончилось большой трагедией для меня, но сейчас все это уже в прошлом. Спасибо моему психологу. Это было совсем недавно и было сложно. Но это правда была какая-то сумасшедшая любовь, я был готов на все ради нее», — делится дизайнер.

Не все истории о большой любви заканчиваются трагедией. Автор книги, по которому и был снят фильм «Четыре четверти» — Александр Юк, знает не понаслышке, что такое сумасшедшая любовь, от которой «сносит голову». По его словам, практически все проблемы, с которыми столкнулись главные герои — происходили в его жизни. Более того, во время написания этого произведения, автор учился со своей нынешней женой в одном классе. Видимо, не во всех случаях финал печальный, бывают и исключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Таша Белая мечтает о предложении руки и сердца на воздушном шаре.