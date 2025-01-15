Спецслужбы Украины намеревались купить сдачу Горловки за миллион долларов

Фото: gj ase/ТАСС

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Попытку диверсии пресекла контрразведка РФ.

Сотрудники украинской военной разведки предлагали российским военнослужащим оставить позиции в Горловке на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за крупное вознаграждение. Им пообещали миллион долларов, а также помощь с бегством через Грузию. Об этом говорят опубликованные ФСБ совместно с Минобороны РФ материалы по проведенной контрразведкой операции, они оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Все устремления ГУР Украины были, говорится в публикации, «переведены в контролируемые условия», а полученные в качестве аванса 100 000 долларов направлены на закупку технических материалов, необходимых военнослужащим в зоне проведения СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что двое жителей ДНР погибли после обстрелов украинских боевиков. Также в результате атаки дрона ВСУ погиб водитель автобуса и еще один мирный житель после сброса взрывного устройства. По данным за 12 января, украинские боевики 20 раз атаковали ДНР с использованием беспилотников и ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров.