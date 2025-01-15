Около тысячи таксистов в Петербурге могут лишиться работы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Перевозчики вовремя не предоставили данные о полисе обязательного страхования гражданской ответственности. Деятельность водителей была приостановлена на месяц.

В Санкт-Петербурге деятельность около тысячи таксистов была приостановлена. Они не предоставили в положенный срок сведения о договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.

По закону, водители не могут работать без этого документа и внесения его в специальный реестр. Такой полис необходим, чтобы защитить пассажиров во время поездки. В случае причинении вреда здоровью — человек сможет получить возмещение до двух миллионов рублей, тогда как по ОСАГО размер компенсации — максимум 500 тысяч.

Приостановка деятельности таксистов продлится один месяц. И в случае, если данные так и не будут предоставлены, разрешение на работу таких водителей будет аннулировано.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сочи пассажиры устроили дебош из-за отказа таксиста везти ребенка без кресла. Кончилось все тем, что женщина толкнула водителя, а отец скандального семейства, все это время сидевший на заднем сиденье, ударил его по лицу. После этого они вышли из автомобиля.