Впервые в истории страны. Президента Южной Кореи Юн Сок Еля арестовали

Фото: Reuters/Korean Presidential Office

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Политик заявил, что принял решение «добровольно явиться на допрос».

Временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Еля арестовали. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

Резиденцию главы государства покинул автомобиль, в котором предположительно находился Юн Сок Ель. В сопровождении конвоя он направился к Управлению по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель арестован. Reuters/KOREA POOL

Президент назвал свой арест «добровольной явкой на допрос». Юн Сок Ель объяснил такое решение желанием избежать «кровопролития» в результате столкновения его охраны и сотрудников правоохранительных органов. Он отметил, что его арест противоречит закону. Такое заявление распространила президентская администрация.

«Чтобы предотвратить нежелательные кровопролитные события, я принял решение явиться в прокуратуру, несмотря на незаконность этих действий», — заявил президент.

Юн Сок Ель в своем заявлении также отметил, что окончательно принял решение последовать на допрос, когда правоохранители начали «вторгаться» на территорию его резиденции «с использованием пожарного оборудования».

Что случилось в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ночь на 4 декабря 2024 года объявил о введении военного положения «для вычистки северокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».

Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения, но Юн Сок Ель отменил свое решение лишь через несколько часов. Хотя, согласно Конституции, должен был сделать это сразу.

Оппозиция потребовала импичмента, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это. Юн Сок Еля временно отстранили от власти, решение об его отставке будет вынесено в течение нескольких месяцев.

Юн Сок Еля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью, он отвергает все обвинения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что полиция получила право на арест президента Южной Кореи.