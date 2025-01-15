«Раздели его, а он весь синий»: многодетную мать обвиняют в истязании трехлетнего сына

Фото, видео: 5-tv.ru

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Родственники женщины бьют тревогу. К счастью, на историю обратили внимание в Следственном комитете.

Жертвой семейного насилия в Краснодарском крае стал трехлетний ребенок. Как выяснилось, малыша неоднократно избивала родная мать и ее сожитель. А за малейшую провинность мальчика и вовсе запирали в сарае.

В следственные органы обратились родственники. Они рассказали, что в последние месяцы на ребенке буквально не было живого места. Чтобы история не получила огласку, им угрожали и даже предлагали деньги за молчание. О том, как возлюбленные объясняют свои зверские поступки — смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова.

Под глазом фингал, голова разбита, синяки и ссадины по всему телу. В таком состоянии трехлетнего Владислава увидела его тетя, когда перед Рождеством приехала проведать племянников. Еще у входа во двор гости услышали крики. Хозяева дома не хотели пускать родственников на порог. Муж Юлии Юдниковой испугался за детей и полез через забор.

«Когда мы зашли в дом, я увидела Егорку, это маленький средний сыночек их, мой племянник. Следом за ним вышел и Влад. Я его взяла в ручки и говорю: «Владик, кто тебя побил?» Он мне сразу сказал: «Папа Артур». А по щечкам кто тебя бил? Он сказал: «Мама», — рассказывает тетя пострадавшего Юлия Юдникова.

В тот же вечер пострадавшего ребенка забрали к бабушке. Там его искупали и обработали раны, а вечером повезли в больницу снимать побои.

В прошлом году отец Влада трагически погиб, мальчик и его младшие брат и сестра остались жить с мамой — 24-летней Еленой Алейник. После смерти мужа она снова влюбилась, переехала в Тимашевск Краснодарского края и перестала общаться с родственниками бывшего. Теперь они переживают, что в семье появились новые жестокие методы воспитания.

«Раздели его, а он весь был синий. Ужас. Юля сразу съездила в аптеку, мазей, всего понабрала, намазала. Он совсем ребенок не такой, как раньше был. Он если заходил к нам во двор, он всегда кричал: „Папина биби, папа мой герой“. А вот сейчас привезли, и он ничего не сказал. Ничего совсем. Значит, он боится сильно, значит, его там сильно обижают», — рассказывает бабушка пострадавшего Наталья Юдникова.

По словам тети Владислава, Елена заявила, что мальчик проблемный и она с ним не справляется. Поэтому и наказывает. Позже сам ребенок рассказал родственникам, якобы за непослушание его бьют мухобойкой, а однажды, когда он долго не хотел засыпать, отправили ночевать в сарай. После того, в каком состоянии тетя застала племянника, она сомневается, что его рассказы могут быть выдумкой.

«Врачи осмотрели Влада, все зафиксировали, вызвали полицию. И после этого нам начали поступать угрожающие смс-сообщения от Артура, ее сожителя, чтобы мы не обращались в полицию, где предлагал нам 200-300 тысяч рублей, чтобы мы закрыли на это глаза», — рассказывает тетя пострадавшего Юлия Юдникова.

Тетя Влада написала заявления в полицию и опеку. Но так как мать не лишена родительских прав, спустя сутки родственникам пришлось вернуть ей ребенка.

Наша съемочная группа приехала в Тимашевск, чтобы поговорить с Еленой и ее сожителем Артуром. Общаться с прессой они не захотели.

По словам соседей, пара переехала в Тимашевск этим летом, но до сих пор не нашла общий язык с местными жителями.

— Какую характеристику им можете дать?

— Отрицательную полностью.

— Можете что-то сказать, какие они люди?

— Конфликтные.

В этом мы и сами убедились буквально через несколько минут. За разговор с соседями сожитель Елены угрожал ударить нашего журналиста. Он заявил, что с ребенком все хорошо и решать конфликт с родственниками они будут через суд. Тем временем методами воспитания семьи заинтересовались следователи и возбудили уголовное дело.

«Следователем по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательной базы. Также следственными органами следственного комитета РФ по Краснодарскому краю принимаются меры по помещению мальчика в специальное реабилитационное учреждение», — говорит старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

В ближайшее время с мальчиком будут работать психологи. Вернется ли он домой к маме и с кем будут жить его младшие брат и сестра, решать будут органы опеки и стражи порядка.