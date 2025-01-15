«Мой дом покрыт камерами»: Хилькевич пошла на крайние меры после конфликта с няней

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Актрисе тяжело принять, что рядом с ее ребенком будет находиться чужой человек.

Из-за конфликта с няней Анна Хилькевич установила по всему дому камеры видеонаблюдения. Об этом актриса рассказала на своей странице в соцсети.

Не так давно помощника актрисы уснула в одной кровати с ее новорожденной дочерью Оливией. Звезда «Универа» сильно разозлилась, увидев такую картину. Она сразу забрала ребенка к себе, а няне «кратко, но емко» высказала свое недоумение.

«Меня как шибануло. Да, я ревнивая, но все же я считаю, что такие моменты, как минимум, должны обсуждаться со мной. Я лично ни разу не слышала про совместный сон с няней! Или я не права? И это тоже вариант нормы?» — рассуждала Хилькевич.

После этого случая актриса прекратила сотрудничество с няней. Недавно в блоге Хилькевич появилась информация о том, что «эпопея с нянями продолжается» — актриса нашла новую помощницу. Теперь знаменитость подготовилась тщательно — в ее доме установлены камеры видеонаблюдения.

«У меня сегодня волнительный день. Приходит новая няня с проживанием, и мой дом снова покрыт камерами», — написала она.

Анна Хилькевич установила в доме камеры видеонаблюдения из-за конфликта с няней. Instagram*/annakhilkevich

Хилькевич оправдывала свое поведение в ситуации с предыдущей няней нарушившимся гормональным фоном. Она признает, что ей сложно принять тот факт, что с ее дочерью будет постоянно находится посторонний человек.

«Видимо, у меня все еще бушуют гормоны. Я как тигрица сейчас, сложно пока мне переносить чужого человека рядом с моей дочкой. Но я понимаю, что это нужно, поэтому пока так», — делится Анна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Анна Хилькевич отпраздновала Новый год.

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