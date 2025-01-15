Патрушев заявил, что в 2025 году Украина может перестать свое существование

Фото: ИЗВЕСТИЯ/WWW.SMIRNOVIVAN.RU/Тарас Петренко

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Сейчас некогда процветавшие города страны разрушаются под гнетом неонацистской идеологии.

Существование Украины как государства может прекратиться в 2025 году. Об этом рассказал KP.RU помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», — заявил Патрушев.

Сейчас некогда процветавшие города Украины разрушаются под гнетом неонацистской идеологии и ярой русофобии. Патрушев также подчеркнул, что граждане Украины и их судьбы важны для России. Трагедия, которая разворачивается на территории страны, беспокоит россиян.

Последние несколько лет Украина служит почвой для процветания фашизма. Права русских и русскоязычных граждан не соблюдаются, сносятся советские памятники, политическая система строится на неонацизме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины. При этом, любые соглашения будут иметь исключительно евразийский контекст.