В «Тимирязев центре» создали площадку «Город профессий АПК «Я в Агро»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

В каждом павильоне дети могут освоить новую профессию и даже получить свою первую зарплату.

Уникальная интерактивная площадка открылась в столичном «Тимирязев-центре». Это целый город, где можно попробовать себя в разных профессиях в сфере агропромышленного комплекса. Например, стать селекционером или агрономом и даже принять участие в гонках на мини-тракторах. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова убедилась, что такие занятия интересны не только детям.

— Можно вас смело назвать селекционерами или миллионерами?

— Миллионерами.

И это не просто созвучные слова. Профессия действительно перспективная, это лишь одно из направлений, которому учат на площадке «Тимирязев центра». В каждом павильоне можно попробовать для себя новую профессию, узнать про растения, почву, самому что-то посадить и даже получить первую зарплату.

Благодаря этой выставке даже наш корреспондент получила права тракториста, они, конечно, сувенирные. Но даже здесь прокатиться на игрушечной машине не получится — ограничение по возрасту до десяти лет.

Здесь можно не только чему-то научиться, но и вдохновиться. На площадке собрали достижения российского АПК. В VR-очках можно погулять по современным предприятиям. Технологии и масштабы поражают даже взрослых.

Всего с 3 января, как выставка заработала, на ней побывали уже около 19 тысяч гостей. Сегодня по ней прошлась и министр сельского хозяйства Оксана Лут, в каждом павильоне ее что-то заинтересовало — будь то клетки под микроскопом или интерактивный стенд с кормлением животных.

Выставка проходит на территории старейшей Тимирязевской академии, где готовят кадры для сельского хозяйства. Всего в стране подобных вузов 57. Сама отрасль — одна из самых перспективных. Сейчас в АПК заняты шесть миллионов работников, но все равно есть кадровый голод. Исправлять это намерены со школы.

«Агротехнологические классы создаются по всей стране, во всех регионах. Мы ожидаем, что их будет порядка 18 тысяч к 2030 году. Сейчас мы видим очень хороший отклик от всех наших сельхозпредприятий. Активно сейчас начинают работать в этих агротехнологических классах», — рассказала министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Кажется, не зря юные посетители так вдумчиво и с интересом изучают основы перспективных сельхозпрофессий. Сейчас это одно из тех направлений, где выпускникам не придется долго искать работу. Только в конце прошлого года в стране запустили 14 новых предприятий.