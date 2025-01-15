«Люди это видят»: как будет развиваться Крым и Севастополь

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Президент РФ Владимир Путин провел посвященное этим вопросам совещание.

Экономика Крыма и Севастополя за последние десять лет показала многократный рост, а бюджеты на свое развитие увеличились в пять раз. Это лишь немногие итоги, которые президент РФ Владимир Путин обсудил на совещании по развитию полуострова.

После воссоединения с Россией Крым переживает новый расцвет. Причем инвестиции идут не только в сферу туризма. В связи с этим глава государства отметил особое внимание экологии региона и в частности ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Подробности смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Прокина.

Ложка дегтя, а точнее мазута, который добрался из-под Анапы до побережья Крыма, может смазать предстоящий туристический сезон. И то, как этого не допустить, стало одной из главных тем совещания президента с руководством Крыма и Севастополя. Президент ждет активных действий.

«Необходимо тщательно, в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах», — сказал Владимир Путин.

В Крыму готовы к любым сценариям, работает даже круглосуточный пункт приема птиц, которых очищают от мазута. А основные выбросы нефтепродуктов сейчас фиксируют в Сакском районе Крыма и на острове Тузла.

«С воздуха по наблюдению крупных пятен, которые дрейфуют вдоль побережья пока крымского, не видно. Однако пока корабли не поднимут, мы все равно ожидаем, что ситуация будет деградировать так или иначе, но принятые вами решения уже реализуются», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

А вот губернатор Севастополя Михаил Развожаев, чтобы рассказать, но главное — наглядно показать, что сделано в республике за последний год, — решил выйти из кабинета. Академия хореографии на мысе Хрустальном претендует на то, чтобы стать лучшей в России: 16 залов, балетная школа.

«Как складываются отношения с арендаторами, собственниками земельных участков, примыкающих к этому культурному кластеру?» — спросил Путин.

«Есть несколько частных участков, которые частным владельцам принадлежат. Это по сравнению с землями, которые должны передать Минобороны, совсем небольшие объемы, но их надо будет выкупать», — ответил Михаил Развожаев.

Одиннадцатый год полуостров переживает строительный бум. По жилью в минувшем году поставили рекорд — 1,23 миллиона квадратных метров. Банки выдали больше пяти тысяч льготных ипотечных кредитов, а новоселов — еще больше. Кардинально меняются и общественные пространства.

«Отдельно отмечу важность сохранения и дальнейшего благоустройства памятников истории и культуры, которыми богата эта наша древняя земля. Ярким примером такой работы является уникальный музей-заповедник историко-археологический парк Херсонес Таврический. Еще один духовный просветительский центр Крыма — Соборная мечеть в Симферополе», — заявил президент России.

Масштаб лучше оценивать с воздуха. И в первую очередь это касается больших инфраструктурных проектов — таких, как трасса «Таврида», юго-восточный обход Симферополя, дорога Симферополь — Евпатория — Мирный.

«В следующие три года в рамках госпрограммы будет построено и отремонтировано 29 дорожных объектов. В результате протяженность автомобильных дорог в нормативе превысит 2000 километров. Частью Азовского автодорожного кольца должна стать дорога от Симферополя до Джанкоя — 120 километров», — отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Взятый темп развития должен сохраниться. Тем более, что государство не скупится. По программе социально-экономических преобразований республики и города Севастополь до 2027 года предусмотрено 1,5 триллиона рублей.

«Что касается предстоящих задач, то в целом в ближайшие три года только в рамках упомянутой госпрограммы планируется завершить работы более чем на 230 объектах капитального строительства и выполнить 32 мероприятия. Федеральное финансирование предполагается в объеме свыше 316 миллиардов рублей», — сказал глава государства.

Для ветеранов СВО принято больше дюжины мер поддержки. Но главное, что они получают на полуострове землю. Причем преимущественно в приморской зоне.

Отдельный разговор о том, как ведется работа с инвесторами. Бизнес вкладывает в развитие полуострова в том числе благодаря условиям, которые созданы в специальной экономической зоне. А госпрограмму по развитию Крыма хорошо бы продлить до 2030 года. Об этом сегодня говорили все участники совещания. Уж больно хороши результаты.

«Надеюсь, что люди это видят. В целом сделано немало, но мы не должны останавливаться на этом, должны посмотреть на все то, что мы считаем нужно сделать дополнительно в ближайшее время. Вы предлагаете продлить программу до 2030 года?» — спросил Владимир Путин.

«Да, Владимир Владимирович, потому что у нас 17 проектов до 2030 года, нам и программу надо, чтобы было синхронизировано и увязано, чтобы мы жили в одних координатах», — ответил Марат Хуснуллин.

«Согласен», — подчеркнул президент страны.

А это гора Ай-Петри в снегу. Такой одну из главных достопримечательностей Крыма увидишь нечасто — красоты, которые заставляют подумать над дополнительными возможностями по развитию инфраструктуры Крыма и Севастополя, которые, как отметил президент, имеют для страны стратегическое значение.