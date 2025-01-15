Гаубицы «Мста-С» расправляются с противником: лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают продвигаться вперед. В это же время ВСУ несут большие потери.

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры с фронта смотрите в материале 5-tv.ru.

Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности около десяти тысяч метров. Артиллеристы произвели несколько залпов, в результате которых ликвидировали пехоту противника, что позволило нашим бойцам продвинуться на данном направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.