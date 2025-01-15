«Я умираю, и теперь это моя жизнь»: как прошла церемония прощания с Евгенией Добровольской

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Народная артистка РФ ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Накануне, 14 января, в Московском художественном театре им. А. П. Чехова (МХТ) прошла церемония прощания с народной артисткой России, звездой фильма «Двойная сплошная» Евгенией Добровольской. Проводить актрису в последний путь пришли ее поклонники, друзья и члены семьи. Актриса ушла из жизни 10 января после полутора лет борьбы со страшной болезнью.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Впервые страшный диагноз третья супруга заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова услышала в кабинете врача. По информации близкого друга знаменитости, актера театра и кино Александра Самойленко, Добровольская страдала от рака кишечника, но наотрез отказалась от хосписа и продолжала работать.

«Светлый, очень мощный человек. Я не знал, как с ней общаться. Она настолько мощный человек, что на слова соболезнования она бы только посмеялась. Честно, я боялся. Мы про Мишку говорили. Как ему там тяжело. Как она скучает без него», — признался он.

Ежедневно, по словам Самойленко, Добровольскую навещали дети. Однажды, когда болезнь уже прогрессировала, знаменитость согласилась и на встречу с коллегами в честь юбилея. Буквально несколько недель назад Евгении Добровольской стукнуло 60 лет.

«Она до последнего момента таила надежду. Верила, что все наладится, что пойдет на поправку. Улыбалась, вопреки всему», — рассказали журналистам коллеги Добровольской по цеху.

Вплоть до самой смерти Добровольская, по признаниям друзей, сохраняла бодрость духа и знала — ее ждет вечная жизнь.

«Она мне говорила: „Что ты плачешь? Что плачешь? Это моя жизнь теперь, я умираю, и это теперь моя жизнь“. Последний раз, когда мы приехали, она так старалась с нами общаться, чтобы нам не было тяжело, и командовала, конечно, сама организовывала свой день рождения. В этом было столько силы, столько добра… И она сказала такую фразу: „Оказывается, я по вам скучала“. Она приняла ситуацию, которая с ней происходила», — рассказала на прощании со сцены театра актриса Марина Брусникина.

Ефремов не смог посетить прощание

Булкин Сергей/ТАСС

Практически с самого утра рядом с местом прощания неравнодушные занимали места, чтобы лично проводить актрису в последний путь. Уже к десяти утра у дверей МХТ имени Чехова выстроилась очередь из поклонников и товарищей Добровольской — все они несли цветы к гробу знаменитости.

Коллеги Добровольской не могли сдержать слез: каждый, кто подходил к микрофону, с трудом сдерживал рыдания. Все артисты в один голос признавались — талант Евгении был настолько непоколебим, что второй такой невероятной и глубокой актрисы в русской культуре никогда не будет. Добровольская умела поражать словом: при жизни народная артистка России не щадила ни себя, ни других.

«Для нее вход в МХТ был совершенно непростым. Это был театр звезд, а не просто театр ансамбля. И Евгения Владимировна вошла в звездный состав естественно. Чудесная мама, чудесная партнерша на сцене и в жизни. Чудесный человек», — без колебаний охарактеризовал со сцены культурного учреждения Добровольскую Михаил Швыдкой.

Не сумела сдержать слез во время прощальной речи и актриса Юлия Пересильд. Не единожды пересекавшаяся с Добровольской на съемочной площадке звезд фильма «Вызов» в очередной раз признала авторитет коллеги: она назвала народную артистку превосходной матерью и звездой мирового масштаба.

«В кадре с тобой было очень волнительно, а за кадром — ты так здорово промыла мне мозги на всю оставшуюся жизнь, полностью развеяв миф о том, что можно быть только или актрисой, или мамой», — призналась Пересильд.

На церемонии прощания была актриса Ирина Пегова, с которой Евгения Добровольская дружила долгие годы. По словам Пеговой, народная артистка РФ была для нее учителем, наставником и верным другом, поэтому утрата Добровольской стала для нее глубоко личной.

«Она мне столько секретов открыла. Женя — мой наставник, мой герой. Это великая артистка», — созналась Пегова.

Был лаконичен и непривычно сдержан и кинокритик Григорий Заславский.

«Для меня, как для театрального критика, очень важно увидеть какой-то спектакль и понять после него, что ты хочешь посвятить свою жизнь этому. Это, конечно, удивительная история, как выдающиеся актеры и руководители театров чувствуют чужой талант. У Добровольской в доронинском МХАТе будущего никогда не было.

Я смотрел все спектакли тогдашнего «Современника», где Добровольская была тогда еще на одной сцене с Михаилом Ефремовым. Та постановка помогла мне понять — когда у людей отношения вне сцены, это всегда очень чувствуется. В какой-то момент они растворились оба во МХАТе. Некоторые ее спектакли были манифестом поколения. То, что Жени нет, моя личная боль, потому что она выражала мой нерв, мои проблемы», — сознался он эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru

Сразу после скоропостижной кончины Евгении Добровольской, в прессе заговорили и о Михаиле Ефремове. С заслуженным артистом России актриса театра и кино была счастлива в браке всего несколько лет, но сумела сохранить хорошие отношения даже после склок и разборок.

Журналисты до самого последнего момента терялись в догадках, появится ли многодетный артист на прощании с бывшей женой, но чаяния репортеров были омрачены обстоятельствами. Отбывающий срок за аварию со смертельным исходом Ефремов не смог проводить экс-супругу в последний путь — у артиста не нашлось законных оснований, чтобы покинуть колонию даже на один день.

Геодакян Артем/ТАСС

Согласно законодательству, смерть бывшего супруга не подпадает под «исключительные обстоятельства», которые суд мог бы расценить как веские аргументы для нарушения режима.

«Согласно ст. 97 УИК (выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений — Прим.ред), осужденным к лишению свободы может быть разрешено выезжать за пределы исправительных учреждений на срок до 7 суток в связи с исключительными жизненными обстоятельствами. Одним из таких исключительных обстоятельств является смерть близкого родственника. Ефремов и Добровольская с точки зрения закона не являются близкими родственниками, так как развелись, а, соответственно, родственные связи прекратились», — ранее объяснял журналистам «Радио 1» член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев.

Соболезнования в связи с утратой матери у гроба принимали дети актрисы: помимо младших дочери и двух сыновей, на прощание с Добровольской из Штатов прилетел и самый старший сын актрисы, Степан вместе с супругой и внуком. Именно он на траурной церемонии перенял на себя бремя соболезнований от близких и друзей.

В конце прощания гроб Евгении Добровольской вынесли из театра имени Чехова под громкие аплодисменты.

Народную артистку России похоронили на Троекуровском кладбище. Свое последнее пристанище Добровольская нашла рядом с Ириной Мирошниченко и Раисой Максимовой. Могила Евгении Добровольской буквально утонула в цветах: соболезнований в связи с кончиной актрисы было так много, что уместить все букеты она не смогла.

Краткая биография Евгении Добровольской

© РИА Новости/Илья Питалев

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1983-м дебютировала в фильме «Клетка для канареек».

В 1987 году окончила ГИТИС, ее приняли в МХАТ имени М. Горького. Затем Добровольская служила в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и в «Современнике-2». С 1991 года была актрисой в МХТ имени А. П. Чехова.

Всего артистка сыграла более, чем в 100 кинокартинах и сериалах. Среди них — «На тебя уповаю», «Небесный суд», «Королева Марго», «Девять неизвестных».

В 2005 году Евгения Добровольская получила звание народной артистки РФ. Также была лауреатом премий «Ника» и «Золотой орел». Актриса трижды была замужем и воспитывала четверых детей.