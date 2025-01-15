Заживо похоронили: Барбара Брыльска прокомментировала новость о своей смерти

Барбара Брыльска вышла на связь после новостей о своей смерти

Фото: Sergii Kharchenko/ТАСС

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Как себя чувствует звезда фильма «Ирония судьбы»?

Звезда картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска прокомментировала ошибочные сообщения о ее смерти, отметив, что прекрасно себя чувствует.

«У меня все в порядке. Слухи о моем здоровье развились, потому что некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой. Я — Брыльска, а у нее фамилия — Рыльска. Она была немного старше, чем я», — объяснила знаменитость в беседе с «Абзацем».

Брыльска также поблагодарила журналистов за беспокойство и отметила, что сейчас не испытывает каких-либо проблем со здоровьем.

Накануне стало известно о смерти актрисы польского происхождения Барбары Рыльски — знаменитость скончалась в возрасте 88 лет. Некоторые СМИ по ошибке выпустили новость о смерти Барбары Брыльски из-за созвучных имен и фамилий, однако эти издания быстро исправили ошибку.

К слову, Барбара Рыльска была не менее известна, чем ее коллега. Она начала сниматься в кино в 60-х годах прошлого века и была хорошо известна советским зрителям. Ее запомнили благодаря ролям в кинокартинах «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разыскиваемый, разыскиваемая», «Юлия, Анна, Геновефа».

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