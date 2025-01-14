Бастрыкин: по делу о теракте в «Крокусе» привлечены 27 фигурантов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Трагедия в концертном зале произошла 22 марта 2024 года и унесла жизни 145 человек.

В качестве обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» привлечены 27 фигурантов. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Главным следственным управлением в качестве обвиняемых по этому делу привлечены 27 фигурантов», — сказал он в разговоре с «Российской газетой».

Бастрыкин также сообщил о проведении следственных действий в отношении иных лиц, которые могут иметь отношение к организации, подготовке и финансированию теракта. Кроме того, выявлены и продолжают проверяться финансовые связи через единые центры сбора денег.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Трагедия в концертном зале произошла 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли огонь по людям, после чего подожгли «Крокус» и сбежали.

Преступники пытались скрыться. Они планировали пересечь границу России и попасть на территорию Украины через Белгородскую область. Для террористов заранее было подготовлено «окно». Их задержали менее чем за 12 часов.

В результате трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье разрабатывается концепция мемориала жертвам теракта в «Крокусе».