Путин оценил развитие туристической инфраструктуры Крыма и Севастополя

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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С 2014 по 2024 год регионы посетили около 22 миллионов туристов.

Туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию регионов.

Глава государства отметил, что с 2014 по 2024 год Республику Крым посетили более 20 миллионов туристов, а Севастополь — около двух миллионов.

После воссоединения данные территории продемонстрировали значительные достижения, подчеркнул Путин.

Он также отметил важность сохранения и развития культурного и исторического наследия регионов. В качестве примера он привел знаменитый музей-заповедник Херсонес Таврический и соборную мечеть в Симферополе.

По словам Путина, в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя на предстоящие три года запланировано завершение работ более чем на 230 объектах капитального строительства и реализация 32 мероприятий.

Объем федерального финансирования превысит 316 миллиардов рублей, заключил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин оценил рост ВРП в Крыму и Севастополе за прошедшее десятилетие.