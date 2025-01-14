Путин оценил рост ВРП в Крыму и Севастополе за прошедшее десятилетие

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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По словам президента, данные территории имеют стратегическое значение для всей России.

За прошедшее десятилетие показатели валового регионального продукта (ВРП) в Крыму выросли в 3,7 раза, а в Севастополе — в 8,7 раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию регионов.

Российский лидер подчеркнул, что данные территории имеют стратегическое значение для всей страны. Он напомнил, что с момента воссоединения Крыма и Севастополя с РФ они достигли заметных успехов в различных областях — повысился уровень жизни, укрепилась социальная сфера, а также произошло развитие базовых отраслей экономики.

«Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития», — добавил глава государства.

Кроме того, собственные доходы региональных бюджетов существенно возросли по сравнению с 2014 годом. В Крыму они увеличились в пять раз, а в Севастополе — в четыре с половиной раза, заключил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим угрозы ЧС муниципального характера ввели на территории Черноморского района, расположенного на западе Крыма. Продолжается очистка загрязненной территории при участии профильных служб и волонтеров. 11 января к ней присоединились еще около 100 волонтеров.