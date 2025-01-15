Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Однако здесь есть один нюанс.

Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины. Об этом сказал глава нашего МИДа Сергей Лавров, уточнив, что любые соглашения будут иметь исключительно евразийский контекст.

По словам министра иностранных дел, Украину — Америка и в целом Запад — используют исключительно для достижения собственных целей. В частности, силами киевского режима пытаются ослабить Россию. Но вместо этого лишь затягивают конфликт. И не считаются с тем, какими последствиями это оборачивается для самой же Украины.

«Конечно же, угрозы на западном фланге, на наших западных границах, должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин. Ликвидированы они могут быть, наверное, только в контексте каких-то более широких договоренностей. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого аспекта безопасности, евразийский контекст будет доминирующим», — сказал министр иностранный дел РФ Сергей Лавров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.