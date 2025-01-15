Иностранцам в Казахстане ограничили срок действия банковских карт

Фото: 5-tv.ru

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На такой шаг власти страны пошли с целью борьбы с незаконным оборотом наркотиков и цифровых активов.

Срок действия банковских карт для нерезидентов Казахстана ограничен до года. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики (АРРФР).

«Установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан — 12 месяцев», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ведомство сократило количество карт, которые можно оформить одному клиенту.

На такой шаг власти страны пошли с целью борьбы с незаконным оборотом запрещенных веществ и цифровых активов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные с аэростатическими шарами задержаны в Белоруссии на границе с Литвой. Инцидент произошел 10 января.

В транспорте задержанных было найдено более 100 баллонов с газом, 28 отслеживающих местоположение устройств, девять аэростатических шаров, а также более 30 сим-карт, которые, как выяснилось, были зарегистрированы на литовского оператора.