«Не знают реалий боя»: пленный ВСУ рассказал о подготовке на базах НАТО

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Украинец обучался у британских и французских инструкторов, но «на практике ничего не пригодилось».

Инструкторы НАТО не знают реалий современного боя и плохо обучают боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил сдавшийся в плен российским бойцам украинский гранатометчик Александр Бычко. Видео допроса боевика появилось в распоряжении 5-tv.ru.

По словам Бычко, он проходил подготовку на полигонах в Великобритании и во Франции, но ничего ценного не почерпнул, так как обучали его некомпетентные инструкторы. Так, подготовка на британской базе Warcope представляла собой по сути курс молодого бойца, из которого «на практике ничего не пригодилось», утверждает боевик.

«Обучение было не очень, лишь бы пройти курс, обычный курс КМБ. Больше там отдыхали. Может, это связано с тем, что мы пограничники. Европейцы, британцы не понимают, мы им объясняли: дроны… Они не понимают, как с этим работать, когда они залетают в окопы», — рассказал пленный.

Раскритиковал Бычко и качество снаряжения, которым украинцев снабдили британские «партнеры». По его словам, вся амуниция была китайского производства и плохого качества, как и штурмовые винтовки AR-M1.

Во французской «учебке», расположенной в городе Ла-Куртин, было «еще легче», продолжил Бычко. Хотя предполагалось, что там украинские боевики пройдут «курс усиленной пехотной подготовки».

«Просто ходили по полигонам, давали холостые патроны, бегали, что-то стреляли, медицина та же самая. Объясняешь им современные реалии войны — для них это дико, не понимают этого», — рассказал пленный.

После обучения за границей Бычко отправили на позиции в Харьковской области, где он находился больше девяти месяцев. Пленный утверждает, что дислоцированные там украинские боевики постоянно скидывались своими деньгами на материалы, продукты и бензин, «чтобы как-то прожить на этих позициях».

В плен российским военным Бычко и пятеро его сослуживцев сдались в канун Рождества. Украинец признался, что в рядах украинской армии царят уныние и низкий моральный дух, а командование просто бросает их погибать на позициях.

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