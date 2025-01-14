Грозит безработица? Какие профессии заменит ИИ в 2025 году

HR-эксперт Чукина: ИИ в 2025 году заменит специалистов кол-центров и водителей

Фото: 5-tv.ru

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Искусственный интеллект все больше внедряется в жизнь людей.

В 2025 году искусственный интеллект (ИИ) заменит сотрудников кол-центров и водителей, считает карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина. Об этом она рассказала изданию Газета.ру.

Полной замены людей машинами не будет, однако влияние нейросетей уже заметно. В первую очередь, технологии внедряются в профессии, связанные с рутинными задачами.

«Компании активно внедряют чат-боты и голосовые помощники для решения простых запросов клиентов. В будущем это может сократить количество операторов кол-центров, хотя полностью заменить их вряд ли получится, так как сложные вопросы все еще требуют участия человека», — объясняет HR-эксперт.

Также с развитием беспилотных автомобилей и дронов лишиться работы могут водители такси и машинисты. В то время в промышленности роботы давно стали неотъемлемой частью.

Профессии, связанные с контентом, также в скором времени может заменить ИИ. Но не в области творчества. Здесь человека ничто не сможет заменить. Также людей не заменят в профессиях, требующих непосредственного контакта специалиста и клиента.

«Это учителя, врачи, психологи, тренеры, помощники по уходу, рекрутеры, HR-специалисты, социальные работники. То же самое касается и творческих профессий — художников, дизайнеров, композиторов, архитекторов, журналистов и представителей сферы образования и науки», — отметила эксперт.

Стоит заметить, что цифровизация поспособствует появлению и новых профессий, например, инженера по машинному обучению или аналитика нейросетей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российским прокурорам поручено активнее внедрять ИИ в работу.