«Больно и неожиданно»: Гордин, Мохов и Заславский простились с Евгенией Добровольской

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Народной артистке РФ было 60 лет.

Актер Игорь Гордин назвал ушедшую из жизни народную артистку РФ Евгению Добровольскую выдающейся актрисой, каких очень мало. Об этом он и его коллеги рассказали 5-tv.ru на церемонии прощания со звездой.

«Очень жаль, что уходят мои ровесники. Это всегда больно и неожиданно. Она была очень светлым и сильным человеком», — высказался актер, выразив сожаление о том, что практически не встречался с Добровольской на одной сцене.

В отличие от Гордина заслуженный артист РФ Александр Мохов часто играл вместе с Евгенией Добровольской. Они много лет дружили и работали вместе.

«Когда были намного моложе дружили компаниями», — отметил артист.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский подчеркнул, что игра Добровольской на сцене выражала ощущение свободы.

«То, что Жени нет, — это для меня большое горе именно потому, что она выражала мое состояние, мой нерв», — отметил театральный критик.

Добровольская играла будто не в театре, а в жизни. Она была очень близка со зрителем и умела вызвать искренние эмоции.

Народная артистка РФ скончалась 10 января через две недели после своего 60-летия. Актриса продолжительное время боролась с онкологией.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Павел Чухрай простился с народной артисткой Добровольской.