«Она была чудесной»: Михаил Швыдкой поделился воспоминаниями о Добровольской
Михаил Швыдкой: Добровольская вошла в звездный состав естественно
Фото, видео: Бобылев Сергей/ТАСС; 5-tv.ru
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Во вторник состоялось прощание с актрисой Евгений Добровольской.
Евгения Добровольская, хотя и училась в ГИТИСе у Сергея Колосова и Людмилы Касаткиной — у людей, связанных с совершенно другой художественной школой, вошла в МХТ органично. Об этом 5-tv.ru рассказал российский общественный, государственный и культурный деятель Михаил Швыдкой.
«Для нее вход в МХТ был совершенно непростым. Это был театр звезд, а не просто театр ансамбля. И Евгения Владимировна вошла в звездный состав естественно», — рассказал Михаил Швыдкой.
Театр Станиславского, художественный театр — это не только про эстетику, но и про этику, считает Швыдкой. У Добровольской была внутренняя этическая норма, в согласии с которой она жила. Она была очень правильной во всех аспектах.
«Чудесная мама, чудесная партнерша на сцене и в жизни. Чудесный человек», — добавил он.
Все, кто знал актрису, болезненно переживают ее уход.
Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась спустя пару недель после своего 60-летнего юбилея — 10 января после долгой борьбы с онкологией.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.