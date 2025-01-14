«Одна из любимых актрис»: Павел Чухрай простился с народной артисткой Добровольской

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Актриса скончалась через две недели после своего 60-летия.

Посетил церемонию и режиссер Павел Чухрай, снявший фильм «Клетка для канареек» — это была дебютная роль Евгении Добровольской в кино.

Народная артистка России Евгения Добровольская была смелой и замечательной. История ее дебюта похожа на придуманную историю, но это была правда. Об этом рассказал народный артист РФ Павел Чухрай на церемонии прощания. Он снял фильм «Клетка для канареек», в которой Добровольская исполнила свою первую роль.

«Одна из любимых моих актрис, и я всегда с гордостью говорил, что это человек, который в каком-то смысле я открыл. Она пришла к нам 15-16-летней девочкой. Это была первая ее роль. Все, что происходило, очень было похоже на придуманную историю из фильмов биографических, но это была правда», — сказал он.

Чухрай искал молодую героиню. Для этого давались в газете объявление. В последний день пришла Добровольская. При этом юная актриса рассказала, что студия «Мосфильма», где проводился кастинг, уже закрыта. Однако Добровольскую это не остановило, и она перелезла через забор.

«Она такая была: смелая, всегда очень работоспособная, умная, замечательная актриса», — сказал Чухрай.

Евгения Добровольская скончалась 10 января через две недели после своего 60-летия. Актриса продолжительное время боролась с онкологией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Игорь Верник почтил память ушедшей из жизни народной артистки РФ Евгении Добровольской.