«Послали на смерть»: беспалый и больной язвой пограничник ВСУ сдался в плен

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Украинец утверждает, что его забрали в армию и отправили на фронт прямо с улицы, когда он шел на работу.

Пленный пограничник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Шевелюк пожаловался на «скотское» отношение к людям в украинской армии. Видео допроса боевика появилось в распоряжении 5-tv.ru.

По словам Шевелюка, его забрали в ВСУ прямо с улицы по дороге на работу. Он рассказал, как действуют сотрудники так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК) — структур, выполняющих на Украине функции военкоматов.

«Шел на работу, подъехали два джипа, вышли два мужика, попросили сесть для выяснения личности. Ну и сразу повезли в военкомат. Когда они меня везли, увидели, что люди в автобус садятся. Они подъехали, вытягивали (из автобуса — Прим. ред.) и в машину забрасывали людей. Физическую силу применяли, за шкварник — и в машину», — рассказал пленный.

По словам украинца, в ТЦК его «щелкнули» на фотоаппарат и сразу выдали на руки военный билет. Вскоре после этого он оказался на фронте. При этом никого не интересовало, что мужчина не годен к военной службе: у него отсутствует палец на правой руке и язва желудка.

«Прикордонники (пограничники — Прим. ред.) сказали — не годен, а в 24-й штурмовой бригаде сказали — сойдет», — отметил Шевелюк.

В воюющих частях ВСУ, по словам пленного, скотское отношение к людям, которых буквально отправляют на смерть. Командование на местах некомпетентное, а настроение у боевиков подавленное.

Командир подразделения самого Шевелюка занимал у подчиненных деньги и играл в онлайн-казино. Потом его отправили на другую точку, а долги он так и не вернул, пожаловался пленный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в плен к российским военным попал боевик ВСУ Андрей Забарата, которого ТЦК отправил на фронт с астмой и после операции на ноге.