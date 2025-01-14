Здравоохранение: в Тульской области отремонтировали 75 медучреждений и снизили смертность младенцев

В Тульской области снизили смертность онкобольных на 40%, а младенцев — на 18,5%

Фото, видео: правительство Тульской области; 5-tv.ru

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В регионе занимались реализацией 14 нацпроектов на протяжении шести лет.

На реализацию 14 национальных проектов с 2019 по 2024 годы в Тульской области был выделен 91 миллиард рублей из бюджета. Наибольшие размеры этих средств потребовались на выполнение таких программ, как «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда». Правительство региона предоставило итоги реализации нацпроектов.

Высокое качество управления нацпроектами позволило Тульской области достичь значительных успехов за шесть лет и стать одним из регионов-лидеров. Синергетический эффект от реализации этих планов во взаимосвязи с другими проектами и программами позволил создать онкологический центр, новый корпус Красивского дома для пожилых людей, центр поддержки одаренных детей «Созвездие». Вместе с тем удалось решить вопросы по обеспечению техникой медицинских и образовательных организаций.

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» потребовалось 16,5 миллиарда рублей. В рамках него за шесть лет отремонтировано 75 медучреждений и установлено 130 модульных медпунктов. При этом удалось добиться снижения одногодичной летальности онкобольных почти на 40%, а смертности от инсультов — на 17%, младенческой смертности — на 18,5%.

Для нацпроекта «Демография» было выделено порядка 26 миллиардов рублей. С помощью его реализации в Тульской области теперь активно развивается спортивная инфраструктура. Более 61% населения постоянно занимается спортом. По этому показателю регион занимает третье место в Центральном федеральном округе и восьмое — в России.

В рамках реализации нацпроекта «Образование» было построено восемь школ. Благодаря этому удалось обеспечить новые микрорайоны соцобъектами и снизить количество детей, обучающихся во вторую смену. Вместе с тем в школах сельской местности и малых городах был создан 181 центр «Точка роста» и 11 детских кванториумов. Еще возвели пять центров цифрового образования детей «IT-куб». Кроме того, в регионе функционирует 28 центров поддержки добровольчества.

В ходе реализации нацпроекта «Культура» отремонтированы 54 учреждения, 13 образовательных учреждения обеспечены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В 15 музеев и Тульский театр драмы было куплено новое оборудование. Также удалось создать 11 модульных библиотек и семь виртуальных залов, закуплены три автоклуба. Развитие инфраструктуры позволило увеличить почти в два раза посещение культурных мероприятий.

На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» потребовалось 19 миллиардов рублей. В рамках него было отремонтировано более 700 километров дорог, а также приведено в нормативное состояние 21 искусственное сооружение. Речь идет в том числе о реконструкции трех мостов в Туле и строительстве II очереди Восточного обхода города. Кроме того, аварийность на дорогах получилось снизить более чем на 40%. Это заслуга интеллектуальной транспортной системы.

Для нацпроекта «Жилье и городская среда» было выделено почти 13 миллиардов рублей. За шесть лет в Тульской области ввели более пяти миллионов квадратных метров жилья. В 2023 году удалось в регионе зафиксировали ввод жилья на уровне 1,1 квадратных метров. Это рекордный показатель.

Вместе с тем было переселено из ветхого жилья свыше 7,5 тысячи человек, проведено благоустройство дворов, общественных пространств. Также за шесть лет ввели в эксплуатацию 14 объектов питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения качественной водой повысилось до 94,2%.

В рамках реализации нацпроекта «Экология» были введены в эксплуатацию два комплекса по обработке, утилизации и размещению отходов. Тульская область заняла третье место в «Зеленом рейтинге». Проведены работы по улучшению экологического состояния рек и сохранению лесов. Вместе с тем удалось расчистить 15 километров участков русел рек и восстановить более 800 гектаров леса.

Комфортные условия для ведения бизнеса в Тульской области удалось создать благодаря нацпроекту «Малое и средние предпринимательство». Более 40 тысяч субъектов МСП зарегистрировали свою деятельности.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2024 году около 400 компаний были обеспечены мерами поддержки экспорта. Объем поставок из региона этих компаний превысил 1,2 миллиарда рублей. Отправка осуществляется в 50 стран мира, причем даже больше.

Нацпроект «Цифровая экономика» позволил перевести все массовые социально значимые услуги перевести в электронный вид. Также теперь 93,2% населения имеют высокоскоростной доступ к интернету. Тульская область является одним из лидеров цифровой трансформации среди субъектов РФ. Цифровая зрелость ключевых отраслей экономики составляет 97,8%.

В рамках «Туризма и индустрии гостеприимства» в регионе провели комплекс ремонтных работ, благодаря которому исторический центр города обрел единую стилистику. В 2024 году ввели в эксплуатацию 150 модульных средств размещения.

В 2024 году стартовал нацпроект «Беспилотные авиационные системы». В 17 региональных школах созданы специализированные классы, а в Тульском технологическом колледже открылся центр практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации БАС. В субъекте действует свыше десяти производителей таких систем и компонентов, ежедневно выпускается более двух тысяч изделий.

В рамках нацпроекта «Наука и университеты» в 2020 году в Тульской области создали научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ». Вместе с тем создано 10 студенческих конструкторских бюро на базе университетов совместно с индустриальными партнерами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Туле ликвидировали открытое горение в военном госпитале. Пациентов и персонал удалось оперативно эвакуировать.