Лавров назвал суверенным решение Армении начать процесс вступления в ЕС

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

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Еревану стоит взвесить все за и против.

Решение Армении о начале процесса вступления в Евросоюз (ЕС) является суверенным, но Еревану стоит взвесить все за и против. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в прошедшем году.

«Безусловно, решение легитимного армянского руководства о том, чтобы начать процесс присоединения к любой международной структуре, где Армению ждут, — это суверенное решение. Но взвесить все за и против — это тоже ответственность армянского правительства», — отметил он.

Лавров также упомянул высказывание вице-премьера РФ Алексея Оверчука, когда он заявлял, что членство Армении в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) несовместимо. То есть нельзя иметь свободные границы для товаров и с Брюсселем, и с Москвой. Это две разные несовпадающие зоны свободной торговли.

Также Лавров считает суверенным решение подписать Ереваном документ о стратегическом партнерстве с Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что РФ не диктует Армении, с кем ей сотрудничать.

Помимо этого, политик уточнил, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян может в ближайшем будущем появиться в России по приглашению.

По словам Лаврова, отношения между РФ и Арменией в данный период непростые, но они всегда опираются на фактор дружественных народов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что правительство Армении ведет страну в европейскую западню. Армения объявила о повороте на Запад.