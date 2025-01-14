Фото, видео: 5-tv.ru

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Он защитит российских бойцов в ходе спецоперации.

Казаки установили поклонный крест на месте недавних боев в Донецкой народной республике. Это символ веры и победы в специальной военной операции, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

«На территории ДНР с братьями казаками установили очередной поклонный крест — символ нашей веры и победы. В месте, где наши боевые казачьи подразделения освобождают русские территории и мирных жителей Донбасса. Этот символ веры защитит наших бойцов и приблизит нашу общую победу», — сказал он.

В установке креста принимали участие также офицеры центрального штаба и атаман Волжского казачьего войска Константин Давитьян. Символ скорейшей победы в СВО освятил настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание Погибших» в Самаре Михаил Жегалин.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия РФ освободила населенный пункт Песчаное в ДНР. Удалось это сделать в результате решительных действий российских бойцов.