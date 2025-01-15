«Полностью принадлежит Борису»: наследники Грачевского делят его квартиру через суд

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

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Четвертый год идет борьба за эту жилплощадь.

Наследники имущества художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского делят его квартиру через суд. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Истцами являются вдова Екатерина Белоцерковская и бывшая жена Грачевского Анна, которые действуют в интересах своих детей, а еще взрослая дочь Ксения от первого брака сценариста. Ответчиками являются Анна и департамент городского имущества Москвы.

«Истцы обратились в суд, чтобы признать за ними право собственности по одной четвертой доли каждому на квартиру Грачевского площадью 99,5 „квадратов“, указав, что после его смерти они являются наследниками по закону», — говорится в публикации.

Как отмечается, Грачевский и Анна были женаты, когда покупали квартиру. Согласно их брачному договору, приобретенная в момент их супружества жилплощадь признается индивидуальной собственностью сценариста. Когда Анна приняла наследство, то обратилась в Росреестр с заявлением о внесении в ЕГРН изменений по этой квартире.

В частности, она просила добавить брачный договор добавил в раздел «Правоустанавливающие документы», чтобы получить права личной собственности. Однако Анне отказали. При этом в Росреестре сказали, что правоспособность Грачевского прекратилась, когда он умер.

Истцы также получили отказ от нотариуса в выдаче свидетельства о праве на квартиру в равных долях в порядке наследования по закону. После этого Мещанский суд Москвы не удовлетворил их иск. Жалобами истцов в настоящее время занимается Мосгорсуд.

«Мы хотим, чтобы все наследники получили право в соответствующих долях на эту квартиру, и говорим о том, что она полностью принадлежит Борису Юрьевичу», — сказал адвокат Евгений Бранецкий.

Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года. Причиной ухода из жизни стали последствия коронавируса. Режиссеру, сценаристу и художественному руководителю детского киножурнала «Ералаш» не стало в возрасте 71 года.

После смерти Грачевского начался долгий процесс деления его имущества между наследниками, который закончился в марте 2024 года.

Каждый получил по четверти от всего имущества. Разделили все, кроме квартиры: Грачевский в свое время заключил со второй женой Анной брачный договор и не внес в государственный реестр недвижимости сведения об этом.

Кроме того, Грачевский в 2011 году заключил с «Ералашем» договор займа в размере десяти миллионов рублей, но в полном объеме долг выплатить так и не успел. Суд постановил, что наследники должны выплатить компании 15 миллионов рублей. Деньги взыскали с Белоцерковской и Ксении.

Старшая дочь Бориса покрыла долг за себя и за Екатерину. Взамен она потребовала, чтобы вдова отказалась от доли в бизнесе, также заявив, что не станет претендовать на дом и квартиру, если ей достанется большая его часть.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Бориса Грачевского Филипп дебютировал в кино. В декабре 2024 года состоялась премьера фильма «Новогоднее чудо».