Более 220 желаний детей-сирот в Москве исполнено

Фото: Правительство Москвы

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Социальный проект помогает юным москвичам реализовать самые важные для них мечты.

Московский социальный проект «Давай друЖИТЬ!» за почти 4,5 года помог исполнить более 220 желаний детей, среди которых знакомство со звездами и экспертами, возможность попробовать себя в разных профессиях и побывать на экскурсиях. Об этом рассказала вице-мэр столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«В прошлом году участники встречались с космонавтами, а также побывали в Московском планетарии. Любители кино и телевидения смогли пообщаться с известными актерами, а еще увидеть, как создаются новости. Особую радость принесла встреча с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой», — сказала она.

Спортсмена Загитова приехала к девочке Василисе из центра для детей-сирот. Во встрече принимали участие и другие ребята. Вместе с фигуристкой они сделали футболки с индивидуальным дизайном.

Также к проекту «Давай друЖИТЬ!» присоединилась стилист Tati (Татьяна Пителина) в качестве постоянного партнера. Она пригласила воспитанниц одного из московских центров для детей-сирот попробовать себя в роли манекенщиц для показа мод.

Другую мечту, 13-летнего Миши, помогла исполнить девелоперская компания BMS Development Group. Мальчик передвигается на инвалидной коляске. При этом он очень сильно мечтал о возможности полетать и увидеть родной город с неба. Компания организовала такую возможность. Миша во время полета на вертолете сидел в первом ряду с профессиональным инструктором. Так его мечта и воплотилась в жизнь.

Прежде мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в рамках проекта «Давай друЖИТЬ!» возможность побывать в мастерской по созданию одежды подарили воспитаннице семейного центра Алле. Девочка не только пообщалась с модельером, но и сшила юбку под его руководством. А увлекающуюся журналистикой Полину пригласили на экскурсию в телецентр. Девочке удалось поближе познакомиться с работой телевизионщиков и узнать все этапы подготовки передач.

Ранее 5-tv.ru писал, что девятилетняя Оля познакомилась с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой во время сборов «Небесной грации». Это произошло в рамках ежегодной акции «Елка желаний».