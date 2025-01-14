«Ее последний выход на сцену»: Хабенский простился с Добровольской

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Артистка ушла из жизни в возрасте 60 лет после продолжительной борьбы с онкологией.

Художественный руководитель-директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский выступил на церемонии прощания с народной артисткой РФ Евгенией Добровольской, которая проходит в Москве.

«Я думаю, ее душа радуется от того, какое огромное количество людей сегодня пришло на ее последний выход на сцену Московского художественного театра», — сказал он.

Хабенский также зачитал слова критика Анатолия Смелянского. Тот отметил, что, к сожалению, Добровольской не так часто доставались роли, в которых она могла бы проявить всю свою силу. Но когда наступал ее час, она проявляла невероятную мощь своей игры.

«Когда уходит из жизни такая актриса, как Женя Добровольская, невозможно описать чувства оставшихся», — говорится в письме.

После церемонии прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Актриса ушла из жизни в возрасте 60 лет. Трагическую новость озвучили в театре Чехова, отметив, что в последние годы Добровольская боролась с тяжелой формой онкологического заболевания.

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. С самого детства проявляла интерес к сценическому искусству и решила посвятить жизнь театру. В 1987 году окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени Горького, затем служила в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и «Современнике-2». С 1991 года до последних дней была актрисой МХТ имени Чехова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как выглядела перед смертью Добровольская.