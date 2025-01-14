Несколько человек получили травмы во время давки в Кемерове

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Об инциденте стало известно 12 января.

На концерте в Кемерове во время давки несколько человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

«Толпа людей выдавила и разбила стеклянную перегородку, в результате чего несколько посетителей получили травмы», — сказано в заявлении ведомства.

Пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области уточняет, что несколько участников инцидента, среди которых есть несовершеннолетние, получили травмы. Пострадавшие упали на стекло. Погибших нет.

На данный момент проводится проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Обстоятельства произошедшего выясняются.

Давка могла произойти из-за того, что число проданных билетов превышало количество имеющихся в зале мест. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

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