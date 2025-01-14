Мелания Трамп поставила ультиматум семье Байдена

Фото, видео: www.globallookpress.com/Chris Kleponis - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Супруга избранного президента США дала им пять часов на то, чтобы вывезти свои вещи из Белого дома.

Мелания Трамп уже готова к переезду в Белый дом. Будущая первая леди США даже выбрала мебель для обустройства комнат и призналась в интервью Fox News, что во второй раз переезжать проще — она прекрасно помнит планировку здания.

А уходящей на покой семье Байденов Мелания… поставила ультиматум, и предупредила, чтобы те не затягивали со сбором вещей.

«20 января у команды по переезду будет всего пять часов, чтобы вывезти семью Байдена и перевезти наши вещи. Все должно быть спланировано с точностью до минуты», — заявила будущая первая леди США.

А вот чем займется 20 января Дональд Трамп, выяснили журналисты The Washington Post. Как пишет издание, в первый же день своего президентства республиканец издаст указы о криптовалютах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп пытался приударить за принцессой Дианой. Спустя год после развода пары Дональд отправил Диане большую корзину цветов. Однако принцесса не приняла ухаживания. Более того, внимание будущего политика ей казалось жутким, так как он как будто ее преследовал.