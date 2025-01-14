Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Украинские спецслужбы активно используют химическое оружие.

Украинские спецслужбы не гнушаются ничем, чтобы нанести как можно больший урон российским военнослужащим и обычным мирным гражданам. Под Ярославлем сотрудники ФСБ в последний момент успели остановить террориста, который действовал по приказу ГУР Украины. Он собирался залить яд в воздуховоды нескольких автомобилей.

Тем временем, в Петербурге диверсанты фасовали отравляющие вещества в коробки с гуманитарной помощью для жителей ДНР. Подробнее — корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Гаражный кооператив в Ярославской области. Мужчина забирает черный пакет и уходит, не подозревая, что его уже ведут оперативники ФСБ. Их появление стало настолько неожиданным, что подозреваемый успел лишь отбросить взятое и упасть на землю.

Из тайника диверсант по заданию украинских спецслужб забрал две емкости с химическим веществом, которое должен был залить в воздуховоды автомобилей одного из оборонно-промышленных предприятий.

Перед этим задержанный осмотрел парковку с автомобилями и отправил данные куратору, за что получил десять тысяч рублей. Следующим этапом по плану украинских спецсужб был теракт. Диверсант получил координаты тайника с химическим веществом, но его вычислили правоохранителями.

«При исследовании установлено, что емкости сдержат в себе опасные химические вещества, при попадании паров которого в верхние дыхательные пути возможно получение острого ожога слизистой, с формированием пленок, асфиксией и, как следствие, летальным исходом», — говорит эксперт ЭКЦ УМВД по Ярославской области.

Применением химического оружия против мирных граждан и военнослужащих уже стало явным подчерком украинских спец. служб.

Санкт-Петербург. Сотни коробок с овсяными хлопьями для детей, кофе, сахар и крупы отравлены высокотоксичным веществом. Под видом гуманитарной помощи по приказу ГРУ их собирали четверо неонацистов.

Действия террористов координировали украинские кураторы по телефону. Им приказывали смешивать с продуктами огромные дозы отравы, учили запаивать упаковку, маскируя под заводскую. Посылки должны были доставить в один из волонтерских центров Петербурга. За это обещали медали.

Если бы не вмешательство сотрудников ФСБ, то жертвами могли бы стать тысячи человек. Киевский режим, прибегая к таким циничным методам показывает свое истинное лицо, считают эксперты.

«Действия Зеленского, когда разведка его организации использует химическое оружие для устранения неугодных, это откровенный фашизм. Фашизм — это уничтожение неугодных любыми способами», — говорит Андрей Попов, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа».

И Запад напрямую участвует в этих фашистских атаках на россиян. Год назад в Запорожской области был предотвращен теракт с применением аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. Его производят только в США. Были задержаны трое. Изъяты компоненты для создания химоружия.

Путь у всех террористов один — в тюремную камеру. Егор Семенов, который осенью 2023 года подмешал в торт и алкоголь сильнейший яд и пытался отравить выпускников авиационного летного училища Армавира, уже ждет приговора суда.

Все эти преступления — прямое доказательство необходимости денацификации Украины — одна из целей специальной военной операции. Борьба с фашизмом идет по всем фронтам.