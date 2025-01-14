Цистерна с газом загорелась в пригороде Казани после атаки дрона

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Боевики ВСУ практически каждый день предпринимают попытки ударить по российским объектам беспилотниками.

Газовая цистерна загорелась неподалеку от Казани в результате атаки беспилотника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова.

«Сегодня в 05:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы обеспечить безопасности полетов в аэропорте Казани введены временные ограничения на прием и отправку бортов.

Боевики ВСУ практически каждый день предпринимают попытки ударить по российским объектам в приграничных и центральных регионах беспилотниками.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении президента РФ Владимира Путина, что ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее. 22 декабря 2024 года на Казань обрушилась массированная атака дронов ВСУ, в результате которой, пострадал жилой комплекс и несколько многоквартирных домов мирных жителей.

Атака производилась западными БПЛА. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала коллективный Запад отреагировать на данные действия Украины. Их молчание политик назвала лицемерным.