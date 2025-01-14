Два ребенка получили ожоги из-за неосторожного запуска петард на Камчатке

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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По фактам инцидентов следственные органы проводят проверки.

Двое несовершеннолетних пострадали на Камчатке из-за неправильного использования пиротехники. Об этом заявила прокуратура края в своем Telegram-канале.

«Двое несовершеннолетних получили травмы из-за небезопасного использования пиротехнических изделий. 10 января в медицинское учреждение краевой столицы с термическими ожогами, полученными в результате поджога пороха от петарды, доставлен десятилетний мальчик», — говорится в сообщении ведомства.

Второй ребенок пострадал из-за своего отца — мужчина запустил фейерверк с небезопасного расстояния от сына, из-за чего тот повредил нос.

По фактам инцидентов следственные органы проводят проверки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Московской области подросток взорвал петарду и лишился кисти руки — последствия подростковой шалости, которые изменили жизнь 15-летного парня из города Волоколамск.

Накануне двое подростков приобрели петарду в продуктовом магазине. Выйдя на улицу, юноша 2013 года рождения поджег пиротехническое изделие и отбросил его в сторону, однако ничего не произошло. Тогда второй подросток решил поджечь петарду еще раз. Он поднял ее, поднес зажигалку, но в этот момент произошел взрыв.