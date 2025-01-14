«Какой хорошенький»: Настасья Самбурская показала фото будущего сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Звезда сериала «Универ» решила примерить материнство и обратилась к искусственному интеллекту.

Актриса Настасья Самбурская в свои 37 лет все еще не обзавелась детьми. Недавно, по слухам, она, наконец, встретила мужчину и даже вышла за него замуж. Правда, ни спутника, ни доказательства сплетен публика еще не видела. Зато звезда сериала «Универ» уже с интересом размышляет, как могли бы выглядеть ее наследники.

В личном блоге Самбурская рассказала, что потратила шесть тысяч рублей на доступ к нейросети и сгенерировала изображения. По мнению искусственного интеллекта (ИИ), сын и дочь артистки были бы очень на нее похожи — и чертами лица, и дерзким взглядом больших красивых глаз. Особенно натурально смотрится мальчик.

Гипотетический сын Настасьи Самбурской Оскар. Instagram*/samburskaya

«Надеюсь, он у меня когда-нибудь родится, какой хорошенький. Я, кстати, его Оскаром назову. Должен же он у меня быть», — написала Настасья под кадром.

Дочь Самбурской вышла буквально ее копией. Как пошутила актриса, результат подпортил макияж. Если бы девочка не злоупотребляла косметикой, может, и выглядела бы моложе. Но и увлечение цифровой магией не остановилось. С помощью нейросети звезда примерила ультракороткую стрижку на выбеленных до платинового блеска волосах. И осталась очень довольна. Теперь хочет такую же, только настоящую.

Ранее 5-tv.ru, чем Настасья Самбурская распугала всех своих друзей.

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