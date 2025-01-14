Тарасова о беременной Трусовой: «Ее карьера закончилась»

Тарасова о беременности Трусовой и возвращении в спорт: Ее карьера закончилась

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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По слухам, 20-летняя фигуристка отказывается от участия в ледовых шоу из-за скорого пополнения в ее молодой семье.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слухи о беременности фигуристки Александры Трусовой, обладательницы серебряной медали Олимпиады в Пекине. Минувшим летом спортсменка вышла замуж за серебряного призера чемпионата России Макара Игнатова.

Поговаривают, теперь она ждет ребенка. И именно поэтому стала отказываться от участия в ледовых шоу, объясняя это медицинскими противопоказаниями. Некоторые даже разглядели слегка округлившийся живот Александры.

Тарасова в интервью журналистам Sport24 подчеркнула, что беременность Трусовой — нее ее дело и не дело общественности. В том, что молодая девушка готовится стать мамой, отметила тренер, нет ничего удивительного. Это радостное событие, и при случае Татьяна Анатольевна с удовольствием лично поздравит фигуристку.

«Она взрослая женщина и живет так, как она считает нужным… Скажется ли это на ее карьере? Ее карьера закончилась, и сейчас она собирается рожать. Вот и все. Сможет ли Трусова вернуться потом в спорт? Мне кажется, она никогда не сможет вернуться», — заключила тренер.

В последние месяцы Александра Трусова активно делилась с поклонниками моментами счастливой замужней жизни. В соцсетях она рассказала о своей новой квартире, которую обставила самостоятельно — в ней после свадьбы живут влюбленные.

Летом спортсменка выступала на контрольных прокатах сборной России и готовилась возобновить карьеру после перерыва, но, если верить слухам, план придется как минимум отложить.

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