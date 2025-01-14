Ожесточенные бои развернулись в Часовом Яре

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наши бойцы вытесняют противника из жилой застройки.

Ожесточенные бои идут и в городе Часов Яр. Наши бойцы вытесняют противника из жилой застройки населенного пункта. ВСУ пытаются контратаковать, перебрасывают резервы, но безуспешно.

Среди последних успехов наших штурмовых групп — занятие одного из важнейших пунктов обороны украинских боевиков. Все увидел своими глазами корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

До артиллерийского полка «Волга» добровольческого корпуса всего пару часов на самом популярном шаттле войны — советской буханке.

Бойцы казачьего артиллерийского полка «Волга» работают сейчас под Часов Яром. Сложнейшее направление фронта. Это, можно сказать, их уже родное направление, на котором они воюют уже около года.

На позициях артиллеристов уже развернуты орудия, в данном случае это заслуженный ветеран — пушка Д-20 калибра 152 мм. Задача давно привычная, но оттого не менее ответственная — поддерживать огнем наших штурмовиков.

Бойцы «Южной» группировки войск тоже следят за международными новостями. Конечно, слышали о намерении будущего лидера США Дональд Трамп, но привыкли полагаться лишь на себя. Главное — добиться всех целей СВО.

«Когда нам что-то обещают, уговаривают, мы по доброте душевной соглашаемся, а потом понимаем, как нас обманули. Поэтому мое личное мнение, субъективное, надо все доделать до конца. А не идти сюда нельзя просто потому, что это наша Родина, наше Отечество, и мы его защищаем!» — говорит боец смешанного артиллерийского полка «Волга» добровольческого корпуса ВС РФ с позывным «Шмель».

Во время специальной военной операции родилась новая формация людей, говорят бойцы, с правильными ценностями и взглядами. Вот, например, доброволец с позывным «Джаз». Пришел в «Волгу» из движения волонтеров.

«Я человек абсолютно не военный. Потом ездил с гуманитарной помощью и решил остаться в подразделении. Думать нужно не только о себе», — говорит боец смешанного артиллерийского полка «Волга» добровольческого корпуса ВС РФ с позывным «Джаз».

Наши разведчики выявили цель, в командном пункте вычислили координаты и время для удара. А артиллеристам нужно лишь точно закончить начатое.

Это и есть наглядный пример девиза — «Один за всех и все за одного». Четкая боевая работа.

«Да тут, по сути, каждый принимающий участие является связующим звеном. Выпадет один, и работа механизма разладится. Война — это командная игра», — говорит боец смешанного артиллерийского полка «Волга» добровольческого корпуса ВС РФ с позывным «Град».

Российская армия, заходя с южного и северного флангов, продолжает вытеснять противника из Часов Яра и ближайших лесных массивов.