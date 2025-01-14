В Туле ликвидировали открытое горение в военном госпитале

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пациентов и персонал удалось оперативно эвакуировать.

Открытое горение в здании военного госпиталя на улице Советской в Туле ликвидировано. Мощный пожар в учреждении произошел вчера.

Пламя вспыхнуло на верхнем этаже и в считанные минуты по деревянным перекрытиям перекинулось на крышу. Густые клубы черного дыма было видно из нескольких районов города. В какой-то момент у строения обрушился купол.

Кровля разрушена полностью. Пациентов и персонал, это 57 человек, удалось оперативно эвакуировать, и в результате никто не пострадал.

Предварительно, причиной пожара стала неисправная проводка. Из-за конструктивных особенностей здания бороться с огнем можно было только с улицы, через окна.

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