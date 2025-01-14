Жителей Курской области предупредили о минировании территории

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Взрывоопасные элементы оказались разбросаны в окрестностях деревни в результате детонации боеприпаса.

В окрестностях деревни Будище в Курской области разорвался боеприпас, в результате чего произошел разброс взрывоопасных элементов. Об этом сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.

«Сообщаю вам, уважаемые жители Большесолдатского района, что в результате взрыва боеприпаса в окрестностях деревни Будище были разбросаны взрывоопасные элементы, что привело к заминированию местности», — написал Зайцев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Зайцев призвал местных жителей проявлять бдительность и не подходить к подозрительным предметам.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 51430 боевиков. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ активно выдавливают боевиков ВСУ из курского приграничья.