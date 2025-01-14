Семейная драма: жена режиссера Перевалова бросила детей, став «сектанткой»

Фото, видео: 5-tv.ru

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На этом история не заканчивается — женщина, как утверждает ее супруг, намерена оставить своих близких без крыши над головой.

Непростая семейная драма сейчас разыгрывается в Петербурге. Мать двоих детей настолько увлеклась психологическими тренингами в Интернете, что бросила наследников, мужа и готова всех оставить без жилья. Причем, как выяснила корреспондент «Известий» Юлия Майданова, таких историй в Северной столице много, и даже есть конкретный подозреваемый.

Дети плачут при виде мамы, которая вызвала специалистов по вскрытию дверей, оставила под елкой подарки и теперь в спешке покидает квартиру.

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Это документальное видео режиссер Андрей Перевалов сопровождает комментарием: «Во время визита супруга Тамара прихватила с собой телефон сына и пакет с документами на детей, в котором находились справки о состоянии здоровья. Сын и дочь сейчас посещают врачей, так как тяжело переживают разлад в семье».

По словам Андрея, Тамара перевела детские пособия и субсидию за квартплату на свою карту. Прошлой весной супруга ушла из дома и даже не сказала, где теперь живет. Неожиданно для себя Перевалов оказался в роли отца-одиночки, а в ноябре его избили рядом с собственной парадной.

Андрей уверен: действиями нападавших руководила супруга. Таким образом, по его словам, Тамара пытается выжить его из квартиры. По документам жилплощадь на улице Достоевского принадлежит Тамаре. Он сам отписал ей свою долю при заключении брачного договора, но в обустройство квартиры мужчина вложил много денег и сил, да и пойти с детьми теперь некуда.

Режиссер рассказывает: актерскому мастерству обучал супругу сам, Тамара была его студенткой. Пара прожила 16 лет в любви и согласии. Но в 2018 году у Тамары начали открываться новые таланты после того, как она увлеклась изучением системно-векторной психологии и попала на курсы некоего Юрия Бурлана.

Андрей называет эту организацию не иначе как сектой. Тамара, как рассказывает Андрей, уезжала из дома со словами, что отправилась помогать некой Ольге. Он нашел эту женщину. Та тоже обожглась на онлайн-тренингах системно-векторной психологии и теперь уверена — участники организации претендовали на ее жилплощадь. Сейчас Ольга называет поведение Тамары бездарным спектаклем. Больше она не покупает билеты на вебинары Бурлана.

Об этом человеке известно, что много лет назад он эмигрировал из СССР в США. На онлайн-курсах учит людей жизни: какие общественные нормы принимать, а какими можно пренебречь. О его образовании и семейном положении данных нет. В Интернете полно отзывов тех, кто прошел тренинги и называют Бурлана шарлатаном, а происходящее на его семинарах — цирком. Супруга Андрея Перевалова Тамара комментировать ситуацию отказывается.

Андрей опасается, что все происходящее может выйти за рамки жанра семейной драмы, призывает супругу опомниться и решить проблемы миром.