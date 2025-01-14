Утка или правда? В ЦБ прокомментировали слухи о заморозке вкладов россиян

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru

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Соответствующая информация уже разлетелась в соцсетях. Стоит ли переживать?

Российские чиновники вынуждены опровергать сразу несколько слухов, которые в эти выходные разлетелись по соцсетям под видом реальных новостей.

Так, Центробанк назвал абсурдом идею заморозки банковских вкладов. Причем приведены вполне убедительные доводы. Сейчас на счетах и депозитах находится примерно 121 триллион рублей. За счет этих средств выдаются кредиты, регулируется ключевая ставка, выдается льготная ипотека, развивается бизнес. То есть деньги уже работают на благо экономики, и замораживать их было бы просто глупостью.

Второе опровержение опубликовано Рособрнадзором, который назвал глупостью слухи об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах. Сообщалось, что уже якобы запущен процесс отказа от экзамена. На смену придет формат оценки знаний, основанный на советской и российской системах образования. Однако глава Рособрнадзора в ответ на запрос «Известий» заявил, что подобные изменения так быстро в системе образования не происходят.

«Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться. Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию, размещенную на официальных ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений», — сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

И тут стоит напомнить, что процесс перехода с советской системы образования на Единый государственный экзамен в России занял 10 лет. Впервые ЕГЭ провели в 2009 году.