Утка или правда? В ЦБ прокомментировали слухи о заморозке вкладов россиян
В Центробанке назвали абсурдом слухи о заморозке вкладов россиян
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru
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Российские чиновники вынуждены опровергать сразу несколько слухов, которые в эти выходные разлетелись по соцсетям под видом реальных новостей.
Так, Центробанк назвал абсурдом идею заморозки банковских вкладов. Причем приведены вполне убедительные доводы. Сейчас на счетах и депозитах находится примерно 121 триллион рублей. За счет этих средств выдаются кредиты, регулируется ключевая ставка, выдается льготная ипотека, развивается бизнес. То есть деньги уже работают на благо экономики, и замораживать их было бы просто глупостью.
Второе опровержение опубликовано Рособрнадзором, который назвал глупостью слухи об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах. Сообщалось, что уже якобы запущен процесс отказа от экзамена. На смену придет формат оценки знаний, основанный на советской и российской системах образования. Однако глава Рособрнадзора в ответ на запрос «Известий» заявил, что подобные изменения так быстро в системе образования не происходят.
«Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться. Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию, размещенную на официальных ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений», — сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
И тут стоит напомнить, что процесс перехода с советской системы образования на Единый государственный экзамен в России занял 10 лет. Впервые ЕГЭ провели в 2009 году.